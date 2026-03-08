Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El jefe militar de Israel, el teniente general Eyal Zamir, en un cementerio militar en Kfar Saba, el 11 de noviembre de 2025. (Abir SULTAN / POOL / AFP)
El jefe militar de Israel, el teniente general Eyal Zamir, en un cementerio militar en Kfar Saba, el 11 de noviembre de 2025. (Abir SULTAN / POOL / AFP)
/ ABIR SULTAN
Por Agencia AFP

El jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir, afirmó este domingo que la guerra con Irán puede durar “mucho tiempo”, en un video difundido por el ejército.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.