El Gobierno del Líbano afirmó este lunes que el grupo chií Hezbolá ha aceptado frenar el lanzamiento de ataques contra territorio israelí a cambio de que Israel detenga su ofensiva en los suburbios de Beirut.

La embajada libanesa en Washington hizo este anuncio después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su red Truth Social que se alcanzó un acuerdo para que Israel y Hezbolá cesen sus enfrentamientos.

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“Las autoridades libanesas recibieron confirmación de la aprobación por parte de Hezbolá de la propuesta estadounidense que establece un alto el fuego mutuo en los ataques”, declaró la embajada en un comunicado.

Según la propuesta de Estados Unidos, añadió la legación, “cesarían los ataques israelíes contra los suburbios al sur de Beirut a cambio de que Hizbulá se abstenga de llevar a cabo ataques contra Israel”, y se ampliaría el alto el fuego a “todo el territorio libanés”.

Trump mantuvo una llamada con la embajadora libanesa en Estados Unidos, Nada Maawad, a quien informó de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dio su “aprobación” al acuerdo, agregó la embajada.

Maawad trasladó posteriormente la información al presidente libanés, Joseph Aoun.

Trump pidió cambios en el borrador del acuerdo de paz, según medios estadounidenses.

La ronda de negociaciones de paz entre Israel y el Líbano prevista para el martes y miércoles se celebrará como estaba previsto.

Israel intensificó en las últimas horas su ofensiva en territorio libanés con órdenes de ataque contra los suburbios de Beirut, pero Trump anunció este lunes que Netanyahu se comprometió a no enviar tropas a la capital libanesa y que Hezbolá se comprometió a detener los ataques contra Israel.

Esta intensificación de la ofensiva se produjo a pesar de que hay un alto el fuego vigente desde el 17 de abril y de que este martes está previsto el inicio de una cuarta ronda de negociaciones entre Israel y el Líbano, contactos que Hezbolá rechaza.