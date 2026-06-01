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Ataque en la frontera de Israel y Líbano por parte de Hezbolá, el 24 de septiembre. Foto: EFE/Atef Safadi/ARCHIVO
Ataque en la frontera de Israel y Líbano por parte de Hezbolá, el 24 de septiembre. Foto: EFE/Atef Safadi/ARCHIVO
Por Agencia EFE

El Gobierno del Líbano afirmó este lunes que el grupo chií Hezbolá ha aceptado frenar el lanzamiento de ataques contra territorio israelí a cambio de que Israel detenga su ofensiva en los suburbios de Beirut.

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