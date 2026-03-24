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El embajador Mohammad Reza Sheibani muestra su dedo manchado de tinta mientras vota en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Irán el 14 de junio de 2013. (Foto de AFP).
El embajador Mohammad Reza Sheibani muestra su dedo manchado de tinta mientras vota en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Irán el 14 de junio de 2013. (Foto de AFP).
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Por Agencia EFE

El Ministerio libanés de Asuntos Exteriores anunció este martes que retira las credenciales al embajador iraní designado, Mohamad Reza Sheybani, y le dio de plazo hasta el domingo para abandonar el país.

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