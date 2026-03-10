Escuchar
El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, habla durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Oriente Medio, en Nueva York, el 18 de febrero de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó este martes que su país no busca “una guerra interminable” con Irán y que esta acabará cuando, “a su debido tiempo”, consulte con Estados Unidos el momento para ponerle fin.

