El Papa León XIV se dirige a la multitud desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro el 1 de marzo de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
Por Agencia EFE

El papa León XIV urgió este domingo a “detener la espiral de violencia” en Oriente Medio e Irán “antes de que se convierta en una vorágine irreparable”, y apeló a la “responsabilidad moral” de las potencias implicadas en la crisis.

