Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Estados Unidos discute la posibilidad de enviar fuerzas especiales a Irán para confiscar el uranio enriquecido que tiene ese país. (Imagen generada con IA / Chatgpt).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

En medio de la escalada militar en Medio Oriente, en Estados Unidos se analiza un escenario que hasta hace poco parecía extremo: enviar fuerzas especiales a Irán para tomar control de su material nuclear y sacarlo del país. La operación, aún en fase de discusión, buscaría confiscar el uranio altamente enriquecido para evitar que pueda convertirse en arma atómica. Pero ¿qué tan viable es una misión de este tipo y qué riesgos implicaría?

