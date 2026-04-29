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El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, llega a la base naval de la bahía de Souda, en la isla de Creta, el 23 de marzo de 2026. (Costas METAXAKIS / AFP)
El portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, llega a la base naval de la bahía de Souda, en la isla de Creta, el 23 de marzo de 2026. (Costas METAXAKIS / AFP)
/ COSTAS METAXAKIS
Por Agencia EFE

El portaaviones USS Gerald R. Ford abandonará Oriente Medio en los próximos días para volver a Estados Unidos, luego de haber sido uno de los tres buques empleados por las fuerzas armadas para el bloqueo naval contra los puertos de Irán.

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