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Resumen

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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en Teherán, el 24 de agosto de 2026. (Presidencia iraní / AFP)
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en Teherán, el 24 de agosto de 2026. (Presidencia iraní / AFP)
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Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, admitió que la República Islámica se enfrenta a problemas por las sanciones económicas de Estados Unidos y el bloqueo de sus puertos y buques, que han hecho disminuir las exportaciones e importaciones del país persa en un 35 %.

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