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El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en Teherán, el 31 de enero de 2026. (Handout / Presidencia iraní / AFP)
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en Teherán, el 31 de enero de 2026. (Handout / Presidencia iraní / AFP)
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Por Agencia EFE

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pidió este sábado a la población reducir el consumo energético en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel y el bloqueo naval estadounidense contra los puertos iraníes.

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