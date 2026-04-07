Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif. Foto: EFE
El primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, que extienda su ultimátum a Irán por dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.