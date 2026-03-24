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Fotografía de archivo del presidente estadounidense, Donald Trump, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en Riad, Arabia Saudita. Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER
Fotografía de archivo del presidente estadounidense, Donald Trump, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, en Riad, Arabia Saudita. Foto: EFE/EPA/ALI HAIDER
Por Agencia EFE

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, presiona al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que siga la guerra contra Irán alegando que es una “oportunidad histórica” para remodelar Oriente Medio, informó The New York Times este martes tras hablar con personas familiarizadas con las conversaciones.

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