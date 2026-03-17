El portaaviones de Estados Unidos USS Gerald R. Ford, que da apoyo a los bombardeos contra Irán, llegará la semana que viene a una base en la isla griega de Creta desde el mar Rojo para reabastecerse, tras haber sufrido un incendio, informó este martes el diario Kathimerini.

Ese diario indica, sin concretar la fuente, que es posible que el regreso a la base mediterránea, desde la que partió el 28 de febrero, tenga que ver con la investigación sobre el incendio desatado el pasado 12 de marzo en la lavandería principal del buque.

La base militar estadounidense de Souda es la única en la región con capacidad para este buque nuclear, el buque militar más grande y potente del mundo.

Ese incendio no estuvo relacionado con los ataques de Estados Unidos a Irán, según informó el mismo día del incidente el Comando Central de las Fuerzas Navales de EE.UU. en su cuenta oficial de X.

El portaaviones de la Armada de Estados Unidos USS Gerald R. Ford zarpa de la bahía de Souda, en la isla de Creta, el 26 de febrero de 2026. (Foto de Costas METAXAKIS / AFP). / COSTAS METAXAKIS

El incendio pudo ser controlado después de 30 horas y dejó a unos 600 tripulantes, de un total de 4.500 a bordo, sin camas, por lo que desde entonces tienen que dormir en el suelo o sobre mesas, según señala el diario estadounidense The New York Times.

Además, dos marineros tuvieron que recibir atención médica por heridas leves, según el Comando Central.

El USS Gerald R. Ford’lleva ya diez meses desplegado en el mar. Desde el Mediterráneo, donde inició su última operación, fue desplegado al Caribe para participar en el bloqueo estadounidense a Venezuela y posteriormente fue enviado a Oriente Medio.

Dadas las reacciones de la tripulación ante las condiciones en el barco que “distan mucho de ser ideales”, Estados Unidos está considerando la posibilidad de que el buque sea reemplazado en Oriente Medio por el portaaviones USS George HW Bush, informó The New York Times.

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