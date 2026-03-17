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Fotografía cedida por la Marina de los Estados Unidos donde se muestra el USS Gerald R. Ford (CVN 78), el portaaviones más grande del mundo navegando por el Estrecho de Gibraltar el 1 de octubre de 2025. Foto: EFE/Alyssa Joy/Marina de EE.UU.
Fotografía cedida por la Marina de los Estados Unidos donde se muestra el USS Gerald R. Ford (CVN 78), el portaaviones más grande del mundo navegando por el Estrecho de Gibraltar el 1 de octubre de 2025. Foto: EFE/Alyssa Joy/Marina de EE.UU.
Por Agencia EFE

El portaaviones de Estados Unidos USS Gerald R. Ford, que da apoyo a los bombardeos contra Irán, llegará la semana que viene a una base en la isla griega de Creta desde el mar Rojo para reabastecerse, tras haber sufrido un incendio, informó este martes el diario Kathimerini.

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