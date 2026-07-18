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Resumen

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En total los fallecidos por ataques durante la última semana en Irán sería de 50, según cifras oficiales. (Foto: EFE)
En total los fallecidos por ataques durante la última semana en Irán sería de 50, según cifras oficiales. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Al menos 50 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en Irán en los ataques de Estados Unidos contra el país en las últimas tres semanas, según datos difundidos este sábado por el Ministerio de Salud iraní.

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