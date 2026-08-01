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Resumen

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Una mujer iraní camina junto a un mural antiestadounidense cerca de la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán, el 11 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Una mujer iraní camina junto a un mural antiestadounidense cerca de la antigua embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán, el 11 de abril de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia AFP

Las embajadas de Estados Unidos en varios países de Oriente Medio advirtieron a los ciudadanos estadounidenses sobre una posible “escalada” del conflicto regional y les instaron a estar preparados para abandonar la zona.

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