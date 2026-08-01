Las embajadas de Estados Unidos en varios países de Oriente Medio advirtieron a los ciudadanos estadounidenses sobre una posible “escalada” del conflicto regional y les instaron a estar preparados para abandonar la zona.

“Los estadounidenses que se encuentren en la región deberían plantearse marcharse, o estar preparados para hacerlo en caso de escalada”, indica una alerta de seguridad cuyas versiones fueron publicadas en redes sociales por las misiones estadounidenses en Amán, Jerusalén y Bagdad.

Los mensajes invitan a los ciudadanos estadounidenses a comprobar la información relativa a sus vuelos y a seguir las instrucciones de seguridad de las autoridades locales.

“Los estadounidenses que se encuentran actualmente en Oriente Medio deben actuar con prudencia y redoblar la vigilancia, y prepararse para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y posibles perturbaciones en los desplazamientos”, precisa la alerta.

En Jordania, se recomendó que evitaran las bases militares estadounidenses, blanco reciente de misiles iraníes. En Israel, se les aconsejó que localizaran el refugio antiaéreo más cercano.

El miércoles, un dron atacó un buque perteneciente a una empresa estadounidense, atracado en un puerto egipcio. Egipto lleva a cabo una investigación, pero, por el momento, no ha acusado a ningún grupo de ser responsable del ataque.

Esta semana, Irán y Estados Unidos reanudaron sus disparos nocturnos tras varios días de calma, aunque no se informó de ningún ataque durante la noche del viernes.

La guerra en Oriente Medio se desencadenó el 28 de febrero con bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con ataques con misiles y drones en la región.

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Estados Unidos "no ha terminado" con Irán, advirtió este martes 21 de julio el presidente Donald Trump, dos semanas después de la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio, que amenazan también con extenderse al mar Rojo. (AFP)

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