Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El embajador iraní ante la ONU: si se mantiene la guerra no habrá ninguna negociación. Foto: EFE
El embajador iraní ante la ONU: si se mantiene la guerra no habrá ninguna negociación. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró este martes que su país no tiene ninguna intención de negociar mientras prosigan los ataques israelíes y estadounidenses, y subrayó que “el único lenguaje posible con Estados Unidos en este momento es el de la defensa”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.