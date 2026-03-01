Resumen

Una columna de humo se eleva desde el puerto de Jebel Ali tras un ataque de Irán en Dubái el 1 de marzo de 2026. (Foto de Fadel SENNA / AFP).
Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este domingo la muerte de 3 personas en los ataques de Irán contra el país, así como que 58 personas han sufrido heridas leves y que sus defensas han logrado interceptar 165 misiles balísticos, 2 misiles de crucero y 541 drones iraníes.

