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Se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (Atta KENARE / AFP) /
Se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (Atta KENARE / AFP) /
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Emiratos Árabes Unidos denunció el viernes un ataque de Irán contra dos buques afiliados a la compañía estatal petrolera Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) mientras cruzaban el estrecho de Ormuz.

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