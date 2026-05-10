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Rascacielos en Dubai Marina, en Emiratos Árabes Unidos. (Foto de FADEL SENNA / AFP).
Rascacielos en Dubai Marina, en Emiratos Árabes Unidos. (Foto de FADEL SENNA / AFP).
/ FADEL SENNA
Por Agencia EFE

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) informó este domingo de que sus sistemas de defensa aérea interceptaron con éxito dos drones lanzados desde Irán, en el marco de una jornada de ataques contra países del golfo Pérsico.

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