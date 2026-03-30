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Un yate navega junto a una columna de humo que se eleva desde el puerto de Jebel Ali tras un presunto ataque iraní en Dubái el 1 de marzo de 2026. (Fadel SENNA / AFP)
Un yate navega junto a una columna de humo que se eleva desde el puerto de Jebel Ali tras un presunto ataque iraní en Dubái el 1 de marzo de 2026. (Fadel SENNA / AFP)
/ FADEL SENNA
Por Agencia EFE

Un petrolero kuwaití recibió la madrugada del martes el impacto de un proyectil lanzado desde Irán mientras estaba en el puerto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, según la Corporación Petrolera de Kuwait.

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