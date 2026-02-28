Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vista general del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 28 de febrero de 2026. (EFE/EPA/STRINGER).
Por Agencia EFE

El aeropuerto de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, informó de una muerte y siete heridos tras un ataque con drones contra sus instalaciones, mientras que el de Dubái reportó cuatro heridos, después de una ofensiva iraní contra el país como retaliación por los bombardeos sobre Irán de Estados Unidos y Israel.

