Una columna de humo se eleva tras la interceptación de un dron en Erbil, el 12 de marzo de 2026. (Shvan HARKI / AFP)
/ SHVAN HARKI
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este viernes la muerte de un militar francés en un ataque “inaceptable” en una base francesa en Erbil, en el norte de Irak, donde las fuerzas francesas participan en la lucha contra el terrorismo desde 2015, por lo que no puede justificarse por la guerra en Irán, subrayó.

