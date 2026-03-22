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Varias personas observan la escena donde un misil iraní impactó directamente en un barrio residencial de Dimona, Israel, el 22 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)
Varias personas observan la escena donde un misil iraní impactó directamente en un barrio residencial de Dimona, Israel, el 22 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ABIR SULTAN)
Por Agencia AFP

Dimona se encuentra en una de las regiones más sensibles de Israel por su centro de investigación nuclear. El sábado fue alcanzada por un misil iraní pero, aún así, a algunos de sus habitantes les sigue pareciendo “quizá el lugar más seguro” del país.

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