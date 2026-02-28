Resumen

El embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, se presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.(EFE/EPA/OLGA FEDOROVA)
Por Agencia EFE

Irán aseguró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los ataques de Estados Unidos e Israel contra su país constituyen “un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad” por la muerte de civiles inocentes, entre ellos cientos de niños.

