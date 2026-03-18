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El funeral de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que murió tras unos bombardeos israelíes, se celebra este miércoles en la capital Teherán. (EFE/ Tasnim News).
El funeral de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que murió tras unos bombardeos israelíes, se celebra este miércoles en la capital Teherán. (EFE/ Tasnim News).
Por Agencia AFP

Irán juró vengar la muerte en un ataque israelí de su jefe de seguridad interna, Alí Larijani, quien será enterrado este miércoles, y lanzó una andanada de misiles que mató a dos personas cerca de Tel Aviv.

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