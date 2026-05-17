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Imagen del 6 de abril de una calle en Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Imagen del 6 de abril de una calle en Teherán. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

Irán entregó un nuevo paquete de propuestas al ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, durante su visita oficial a Teherán, en el marco de los esfuerzos de Islamabad para reactivar las negociaciones estancadas entre la República Islámica y EE.UU., según informaron medios iraníes este domingo.

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