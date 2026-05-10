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Irán lanzó este miércoles ataques contra Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Foto: AFP
Irán lanzó este miércoles ataques contra Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Foto: AFP
Por Agencia EFE

Kuwait, por primera vez desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington el mes pasado, y Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron este domingo ataques contra su territorio, en una jornada en la que Irán ha enviado su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner un fin definitivo a la guerra.

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