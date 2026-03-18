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Israel afirma haber matado al ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, (Creative Commons).
Israel afirma haber matado al ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, (Creative Commons).
/ khamenei.ir
Por Agencia EFE

El ministro israelí de Defensa, Israel Kazt, informó este miércoles del asesinato del ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Khatib, en un bombardeo anoche.

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