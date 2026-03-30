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Un avión F/A-18E Super Hornet, perteneciente al Escuadrón de Caza de Ataque (VFA) 14 de Estados Unidos, en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln durante la guerra contra Irán. (Foto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos / AFP).
Un avión F/A-18E Super Hornet, perteneciente al Escuadrón de Caza de Ataque (VFA) 14 de Estados Unidos, en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln durante la guerra contra Irán. (Foto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos / AFP).
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Por Agencia EFE

El Gobierno de España ha ordenado el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación militar contra Irán, que ha originado una grave crisis bélica en Oriente Medio que se prolonga ya más de un mes.

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