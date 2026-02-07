Irán espera que las negociaciones con EE.UU. continúen pronto pero subraya sus líneas rojas

Escuchar
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí. Foto: EFE/Jorge Jerónimo/Archivo
Por Agencia EFE

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este sábado que espera que las conversaciones nucleares con Estados Unidos continúen pronto, pero reiteró las líneas rojas de su país, como son el enriquecimiento cero o la limitación de su programa de misiles.

