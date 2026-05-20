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Resumen

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Mehrab Abdollahzadeh fue ejecutado a principios de este mes. (KURDPA).
Mehrab Abdollahzadeh fue ejecutado a principios de este mes. (KURDPA).
Por BBC News Mundo

La línea se escucha entrecortada. Pero la voz de Mehrab Abdollahzadeh es clara y, dadas las circunstancias, sorprendentemente firme.

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