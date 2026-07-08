Más de 20 buques de guerra estadounidenses están desplegados en Oriente Medio, informó este miércoles el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), tras la advertencia del presidente Donald Trump de un posible nuevo ataque contra Irán por la noche, ante la reescalada del conflicto.

“Hoy, más de 20 buques de guerra de la Armada de EE. UU. patrullan las aguas de todo el Medio Oriente, mientras las fuerzas del Centcom continúan promoviendo la seguridad y la estabilidad regional”, informó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales.

En la publicación, que acompañó con imágenes del despliegue, el Centcom recordó que buques de guerra y aviones navales transitaron por el mar Arábigo en formación cerrada el mes pasado, cuando “demostraron una fuerza militar y un poder de fuego estadounidenses incomparables”.

تقوم أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية اليوم بدوريات في مياه الشرق الأوسط، في حين تواصل قوات القيادة المركزية الأمريكية #سنتكوم تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. خلال الشهر الماضي، عبرت سفن حربية وطائرات أمريكية بحر العرب في تشكيل متقارب، مستعرضةً بذلك قوة عسكرية… pic.twitter.com/M9tvdHYMKB — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) July 8, 2026

La información trasciende horas después de que Trump advirtiera en Ankara (Turquía) de un posible nuevo ataque la noche del miércoles contra Irán, al afirmar que se ya verá qué ocurre con las negociaciones con Teherán tras dar por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio.

Estados Unidos atacó el martes varias localidades en el sur de Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz en los últimos días, que se suman a ataques de la República Islámica contra bases estadounidenses en países del Golfo.

Trump explicó que el Ejército estadounidense golpeó la noche del martes la isla de Kharg, importante para las exportaciones de crudo de Irán, y señaló que “quizás” Estados Unidos las “golpee esta noche de nuevo”.

También afirmó que se eliminaron 28 “pequeños” barcos iraníes y el radar iraní que estaba reconstruido al 60 %, según aseguró.

En tanto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, concretó que EE.UU. atacó instalaciones subterráneas donde Irán almacenaba drones o misiles, emplazamientos de defensa costera, sitios de radar, centros de vigilancia y “cualquier instalación utilizada para hostigar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz”.

Antes de esos ataques, Estados Unidos revocó la autorización para la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales, una medida tomada por las agresiones contra buques en Ormuz, un paso clave en la guerra que comenzaron Washington e Israel el 28 de febrero.