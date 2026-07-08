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Más de 20 buques de guerra de Estados Unidos están desplegados en el Medio Oriente, mientras crece la tensión con Irán. (Captura de video, Centcom).
Más de 20 buques de guerra de Estados Unidos están desplegados en el Medio Oriente, mientras crece la tensión con Irán. (Captura de video, Centcom).
Por Agencia EFE

Más de 20 buques de guerra estadounidenses están desplegados en Oriente Medio, informó este miércoles el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), tras la advertencia del presidente Donald Trump de un posible nuevo ataque contra Irán por la noche, ante la reescalada del conflicto.

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