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Una columna de humo que se eleva tras una explosión en el puerto de Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz, el 2 de marzo de 2026. (2026 Planet Labs PBC / AFP)
Una columna de humo que se eleva tras una explosión en el puerto de Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz, el 2 de marzo de 2026. (2026 Planet Labs PBC / AFP)
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Por Agencia EFE

El Comando Central de Estados Unidos aseguró este jueves que atacó centros de “mando y control” e instalaciones militares iraníes después de que fuerzas de Irán lanzaran misiles, drones y embarcaciones rápidas contra destructores estadounidenses que transitaban el estrecho de Ormuz.

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