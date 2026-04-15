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Un buque de la Armada estadounidense patrullando el golfo de Omán, el 15 de abril de 2026. (@centcom / EFE)
Un buque de la Armada estadounidense patrullando el golfo de Omán, el 15 de abril de 2026. (@centcom / EFE)
/ @CENTCOM
Por Agencia EFE

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó este miércoles que ha impedido el paso de 10 buques con origen o destino en Irán tras 48 horas del bloqueo ordenado por el presidente Donald Trump en el estrecho de Ormuz.

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