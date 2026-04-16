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El portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln navegando en apoyo de la "Operación Furia Épica" el 3 de marzo de 2026. (Armada de los Estados Unidos / AFP)
El portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln navegando en apoyo de la "Operación Furia Épica" el 3 de marzo de 2026. (Armada de los Estados Unidos / AFP)
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Por Agencia EFE

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó este jueves que las Fuerzas Armadas estadounidenses “no están bloqueando el estrecho de Ormuz”, sino solo los barcos que salen o se dirigen a Irán, con al menos 14 buques desviados en los últimos tres días.

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