El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) afirmó este jueves que las Fuerzas Armadas estadounidenses “no están bloqueando el estrecho de Ormuz”, sino solo los barcos que salen o se dirigen a Irán, con al menos 14 buques desviados en los últimos tres días.

“El (portaviones) USS Abraham Lincoln (CVN 72) transita el mar Arábigo mientras Estados Unidos bloquea los puertos de Irán y la costa. Las fuerzas de EE.UU. NO están bloqueando el estrecho de Ormuz”, expuso el organismo militar, con sede en Miami, en sus redes sociales.

Más de 10.000 militares, 12 barcos y 100 aeronaves están implementado dicho bloqueo para “garantizar que ningún buque viole la proclamación del presidente”, Donald Trump, añadió el Centcom.

En una publicación aparte, el Comando Central reportó que, después de 72 horas del operativo, un total de 14 barcos han dado la vuelta para “cumplir con el bloqueo bajo la orden de las fuerzas estadounidenses”.

Horas antes, el representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, declaró en la Asamblea General que el estrecho de Ormuz es demasiado “valioso” para quedar cerrado pese a que el presidente Trump ordenó bloquearlo ante la negativa de Teherán de reabrirlo.

A pesar de que el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán estaba condicionado a la reapertura de Ormuz, el tráfico no se ha reactivado a los niveles previos a la guerra, que acumula más de un mes y medio de duración.

Como respuesta, Trump ordenó a la Armada estadounidense que lo bloqueara también y amenazó con “eliminar de inmediato” cualquier buque iraní que se lo salte.

Aunque Estados Unidos ha bloqueado a los buques relacionados con el comercio iraní, al menos tres petroleros cruzaron el estrecho de Ormuz el martes, primer día completo del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra los buques que hacen escala en puertos iraníes, según datos de plataformas de monitoreo de embarcaciones.

Los barcos que sí han cruzado el estrecho han partido de puertos no iraníes y los barcos que Estados Unidos bloqueó salieron o se dirigían a puertos iraníes.

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