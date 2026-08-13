icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, responde a una pregunta de los medios de comunicación durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 15 de abril de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, responde a una pregunta de los medios de comunicación durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 15 de abril de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW)
/ SHAWN THEW
Por Agencia AFP

El secretario del Tesoro de Estados Unidos amenazó el jueves con someter a Irán a un aislamiento económicocomo el mundo nunca ha visto”, con nuevas medidas que se esperan para la próxima semana.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.