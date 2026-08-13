El secretario del Tesoro de Estados Unidos amenazó el jueves con someter a Irán a un aislamiento económico “como el mundo nunca ha visto”, con nuevas medidas que se esperan para la próxima semana.

“Será una combinación de aislamiento económico, como el mundo nunca ha visto”, declaró Scott Bessent a la cadena de televisión conservadora Newsmax.

Añadió que “el continuo el bloqueo en el estrecho de Ormuz impedirá que cualquier cosa entre o salga de los puertos iraníes”.

Bessent presentó la estrategia como la combinación de dos medidas: la asfixia financiera y el bloqueo físico, citando como comparación a La Habana y Caracas. “Venezuela se derrumbó de inmediato cuando impusimos el bloqueo”, dijo.

El vicepresidente JD Vance había declarado el jueves en Fox News que “el objetivo número uno” de Estados Unidos frente a Irán era “mantener el petróleo y el gas baratos para los estadounidenses en todo nuestro país”, y que “el objetivo número dos” era asegurarse “que Irán nunca obtenga un arma nuclear”.

Este endurecimiento contrasta con las declaraciones realizadas por el mismo Bessent el 4 de agosto, cuando mencionó en CNBC un posible acuerdo con Teherán “hoy o mañana” para reabrir el estrecho de Ormuz.

La opción de la presión económica se produce mientras la vía diplomática parece completamente bloqueada, ya que tanto Washington como Teherán se mantienen firmes en sus condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Donald Trump aseguró el lunes 3 de agosto que Estados Unidos negocia "en estos momentos" con Irán, a pesar de la desmentida de Teherán poco antes, y sostuvo que estas conversaciones son "la última oportunidad antes de la decapitación" de la república islámica. (AFP)

SOBRE EL AUTOR