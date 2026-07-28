Operaciones para hacer cumplir su bloqueo naval contra Irán, el 25 de julio de 2026. (Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) / AFP)
Operaciones para hacer cumplir su bloqueo naval contra Irán, el 25 de julio de 2026. (Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) / AFP)
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Por Agencia EFE

Estados Unidos frustró este martes un intento de ataque sorpresa con varios misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, en el primer ataque de este tipo desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington y Teherán estaban negociando.

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