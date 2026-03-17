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Un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad M142 (HIMARS) realizando misiones de fuego real durante la "Operación Furia Épica" en un lugar no revelado, el 9 de marzo de 2026. (Ejército de Estados Unidos / AFP)
Un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad M142 (HIMARS) realizando misiones de fuego real durante la "Operación Furia Épica" en un lugar no revelado, el 9 de marzo de 2026. (Ejército de Estados Unidos / AFP)
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Por Agencia EFE

Estados Unidos realizó este martes un ataque contra varias instalaciones de misiles iraníes que estaban ubicados de forma estratégica cerca del estrecho de Ormuz.

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