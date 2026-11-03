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Resumen

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Imagen satelital de la isla de Qeshm tomada por el satélite Sentinel-2 del programa Copernicus y publicada por la Agencia Espacial Europea (ESA). (Foto: ©ESA).
Imagen satelital de la isla de Qeshm tomada por el satélite Sentinel-2 del programa Copernicus y publicada por la Agencia Espacial Europea (ESA). (Foto: ©ESA).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Estados Unidos atacó el lunes la isla iraní de Qeshm, cerca del estratégico estrecho de Ormuz, y volvió a poner en evidencia que la guerra entre Washington y Teherán está lejos de haber terminado. Aunque la operación fue de alcance limitado, esta dejó al descubierto una campaña de bombardeos selectivos que la administración del presidente Donald Trump ha mantenido en reserva durante las últimas semanas. ¿Por qué Qeshm es un punto estratégico para Irán y qué revela este ataque sobre los próximos pasos de Trump frente a Teherán?

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