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Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) llevaron a cabo una serie de ataques contra Irán, el 7 de julio de 2026. (Cuenta de X de CENTCOM / EFE)
Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) llevaron a cabo una serie de ataques contra Irán, el 7 de julio de 2026. (Cuenta de X de CENTCOM / EFE)
/ CUENTA DE X DE CENTCOM
Por Agencia EFE

El Ejército de Estados Unidos informó este miércoles que llevó a cabo una nueva serie de ataques contra objetivos militares iraníes que “mermaron aún más la capacidad” de Irán para atacar el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 25 % del comercio marítimo mundial de petróleo.

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