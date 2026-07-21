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La sargento Angel S. Rampersad, identificada como la cuarta víctima de un ataque iraní contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania.
La sargento Angel S. Rampersad, identificada como la cuarta víctima de un ataque iraní contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania.
Por Agencia EFE

El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó este martes la muerte del sargento Angel S. Rampersad, de 28 años, previamente reportado como desaparecido, tras el ataque iraní del pasado 17 de julio contra la base aérea Muwaffaq Salti, en Jordania, lo que eleva a 18 el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra con Irán.

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