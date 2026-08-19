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Resumen

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Una mujer iraní disfruta de un baño en el mar mientras se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (Atta KENARE / AFP)
Una mujer iraní disfruta de un baño en el mar mientras se observan embarcaciones en el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (Atta KENARE / AFP)
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El Ejército de Estados Unidos estableció discretamente un corredor marítimo en el estrecho de Ormuz para facilitar la salida de millones de barriles de petróleo al día hacia los mercados internacionales, en una operación que lleva varias semanas en marcha, según una exclusiva publicada este miércoles por Axios.

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