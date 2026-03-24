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Paracaidistas del Ejército de Estados Unidos desplegándose desde el Aeródromo del Ejército Pope, Carolina del Norte, el 1 de enero de 2020. (Foto de la Capitana Robyn Haake / Ejército de los EE. UU. / AFP).
Paracaidistas del Ejército de Estados Unidos desplegándose desde el Aeródromo del Ejército Pope, Carolina del Norte, el 1 de enero de 2020. (Foto de la Capitana Robyn Haake / Ejército de los EE. UU. / AFP).
/ CAPT. ROBYN HAAKE
Por Agencia EFE

El Pentágono ordenó este martes el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de Estados Unidos en Oriente Medio, en los márgenes del inicio de supuestas negociaciones entre Washington y Teherán para intentar poner un alto a la guerra de Irán, diálogos que Teherán ha negado.

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