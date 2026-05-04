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Buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 4 de mayo de 2026. (Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP) /
Buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 4 de mayo de 2026. (Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP) /
/ AMIRHOSSEIN KHORGOOEI
Por Agencia EFE

Dos buques de guerra de Estados Unidos lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.

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