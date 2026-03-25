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Soldados israelíes inspeccionan los restos de un misil iraní que cayó en la aldea de Hares, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 24 de marzo de 2026. (Jaafar ASHTIYEH / AFP) /
Soldados israelíes inspeccionan los restos de un misil iraní que cayó en la aldea de Hares, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 24 de marzo de 2026. (Jaafar ASHTIYEH / AFP) /
/ JAAFAR ASHTIYEH
Por Agencia AFP

Estados Unidos ha “dañado o destruido dos tercios” de la capacidad iraní de fabricación de drones y misiles, así como de los astilleros navales, indicó el miércoles un alto oficial estadounidense.

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