Estados Unidos ha “dañado o destruido dos tercios” de la capacidad iraní de fabricación de drones y misiles, así como de los astilleros navales, indicó el miércoles un alto oficial estadounidense.

“Hasta la fecha, hemos dañado o destruido más de dos tercios de las instalaciones de producción de drones y misiles, así como de los astilleros iraníes, y aún no hemos terminado”, declaró en un mensaje en X el almirante Brad Cooper, que dirige el comando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom).

Además Estados Unidos ha destruido “el 92 %” de la flota iraní, y Teherán “ha perdido la capacidad de proyectar de manera significativa su poder naval y su influencia en la región y en todo el mundo”.

Los lanzamientos de misiles balísticos y los ataques con drones desde Irán mantienen, por su parte, una marcada tendencia a la baja, añadió, y destacó que Estados Unidos controla también “el cielo” iraní.

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una campaña de bombardeos masivos contra Irán dirigida contra sus infraestructuras militares y su dirigencia.

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 10.000 objetivos militares, precisó el almirante Cooper.

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Por primera vez en 24 días de guerra, al menos una de las partes ha mostrado voluntad de desescalar el conflicto: el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó posponer durante 5 días los ataques a centrales e infraestructuras eléctricas y aseguró que ya está negociando un acuerdo con Irán. (EFE)

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