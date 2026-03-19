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El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono en Washington, D.C., el 19 de marzo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa en el Pentágono en Washington, D.C., el 19 de marzo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el miércoles que no hay “un plazo definitivo” para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada hace tres semanas.

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