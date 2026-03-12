Escuchar
Un F-35C Lightning II, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque de la Infantería de Marina (VMFA) 314 de Estados Unidos, encadenado en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán. (AFP).
Por Agencia AFP

Las fuerzas armadas estadounidenses “no están listas” en este momento para escoltar petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz porque todos sus recursos están movilizados en atacar a Irán, afirmó el jueves el Secretario de Energía.

