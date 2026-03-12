Las fuerzas armadas estadounidenses “no están listas” en este momento para escoltar petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz porque todos sus recursos están movilizados en atacar a Irán, afirmó el jueves el Secretario de Energía.

“Ocurrirá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos”, dijo Chris Wright al canal CNBC. “En este momento, todos nuestros recursos militares están enfocados en destruir las capacidades ofensivas de Irán y la industria manufacturera que abastece esas capacidades ofensivas”.

Wright añadió que es “bastante probable” que esas operaciones de escolta tengan lugar hacia fines de este mes.

Desde que inició las hostilidades contra Irán, el presidente Donald Trump ha intentado calmar los mercados y ha sugerido escoltas de la Marina estadounidense para los petroleros y facilidades de reaseguro para las compañías navieras, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna escolta.

Irán ha lanzado una nueva oleada de ataques contra objetivos energéticos del Golfo, mientras que la Agencia Internacional de la Energía afirmó que la guerra “está provocando la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado petrolero mundial”.

Los ataques estadounidenses e israelíes contra objetivos iraníes —incluida infraestructura energética— también han alterado el suministro.

Los países miembros de la AIE han acordado liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, su mayor salida hasta la fecha.

Estados Unidos liberará 172 millones de barriles, dijo Wright.

Sin embargo, la medida no logró disipar los temores sobre el estrangulamiento de los suministros de energía, con el estrecho de Ormuz —por donde pasa una quinta parte del crudo mundial— prácticamente cerrado.

Wright dijo que tiene previsto mantener reuniones en el Pentágono para analizar la posible escolta de petroleros en el Golfo por parte de la Marina estadounidense.