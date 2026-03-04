Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una columna de humo negro se eleva desde un incendio en curso cerca de los depósitos de combustible en el puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, el 4 de marzo de 2026. (Foto de Fadel SENNA / AFP).
Una columna de humo negro se eleva desde un incendio en curso cerca de los depósitos de combustible en el puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, el 4 de marzo de 2026. (Foto de Fadel SENNA / AFP).
/ FADEL SENNA
Por Agencia AFP

Los gobiernos de Estados Unidos e Israel afirmaron el miércoles que Irán está respondiendo cada vez con menos fuerza a su ofensiva, en el quinto día de una guerra que se ha extendido por todo Oriente Medio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.