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Resumen

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Imagen facilitada por el CENTCOM el 3 de abril del 2026 que muestra operaciones de vuelo en el portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la guerra con Irán. (EFE/ CENTCOM).
Imagen facilitada por el CENTCOM el 3 de abril del 2026 que muestra operaciones de vuelo en el portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la guerra con Irán. (EFE/ CENTCOM).
Por Agencia EFE

Estados Unidos e Israel bombardearon este martes intensamente Irán, horas antes de que venza el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, para atacar las plantas eléctricas iraníes si Teherán no desbloquea el estrecho de Ormuz.

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