Un bombardero B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos preparándose para aterrizar en un lugar no revelado el 3 de marzo de 2026 en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán. (Foto de la Armada de EE. UU. / AFP).
Por Agencia AFP

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que los ataques contra Irán se intensificarán este martes, con los bombardeos más fuertes desde que Washington lanzó la guerra hace 10 días.

