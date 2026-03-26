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Fotografía difundida por el CENTCOM que muestra un avión de combate en el portaaviones USS Abraham Lincoln durante una de las operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán. (EFE/ CENTCOM).
Fotografía difundida por el CENTCOM que muestra un avión de combate en el portaaviones USS Abraham Lincoln durante una de las operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán. (EFE/ CENTCOM).
Por Agencia EFE

El Pentágono de Estados Unidos está preparando distintas opciones de intervención militar para ejecutar un “golpe final” en la guerra de Irán que además de una campaña de bombardeos masivos podrían incluir la participación de fuerzas terrestres.

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